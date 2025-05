AZICIK MATEMATİK:

KKTC Meclisini , suçluların korunduğü lux bir mekana taşıdınız.

Bu lux binada oturumlara kaç kişi katılacak katılmayan tam maaş alacak.

Yargıda yıllarca süren Davalar.Var.

Kudret bey takip etmese usulsüzlük dosyaları ,digerleri gibi , zaman aşımiına uğraycak.

Yürütmede :

Sadakat ,Liyakatı yıktı

Milli Dava. LİLLİ Dava oldu.

Öncelik koltuk - Parti Sonra Ülke.

Sonuçta. İRADE. Pankartlarda kaldı.

İRADE İSBAT EDİLİR, SUNULMAZ.

Yarattığınız boşluğu doldururlar.

Son Tekno Fest. Ve Külliye açılışında 225 000 kişi katılmış. İtiraz eden yok. Çoğuda giremedi.

Bu kalabalık dışardan taşınmış.diyorlar.

Bu doğru ise iki günde Ercan a bin üçak inmesi gerekirdi. Veya 100 transatlantik geldi mi ???

Bu bir gerçeği ortaya çıkarır , nüfus benim tahminim gibi 1 250 000 civarında.

Siz basit bir matematiği bile çözemezseniz, sizinle ;

NE FEDERASYON KURARLAR

NEDE TANIRLAR.

Önce İRADE NEDİR ? NASIL ELDE EDİLİR , ve SONUNDA NASIL KORUNUR ....BUNU BİLECEKSİNİZ.

İŞTE BÜTÜN MESELE !!!?

(Yücel Dolmacı)

FAZLA SÖZE GEREK YOK

İngiliz'lerin meşhur bir sözü vardır;

"If you can't resist the rape, lay back and enjoy it"

Yani,

Diyor ki,

"Tecavüze karşı koyamıyorsan, arkaya yaslan ve keyfini çıkarmaya bak"

O nedenle,

Boş boş konuşmayın!

Düzeni yıkmayı değil de,

Düzen içinde bazı şeyleri düzeltmeyi seçmişsen,

Başka seçeneğin yok,

"keyfini çıkarmaya" bak!

(Ülker Fahri)

SON DERECE KIRGINIM: Anavatan Türkiye’nin projelendirip finanse ve inşa ettiği yeni Cumhuriyet Meclisi Binamızın açılışı dolayısıyla bugün bir tanıtım, açılış ve sunum kokteyli düzenleniyor… Açılış itibarıyla son derece tarihi özellik taşıyan bu tanıtım kokteyline kimlerin davet edildiğini bilmiyorum… Üzüntüyle bildiğim tek şey, benim davetli listesinde olmayışım…

Ha ben mi kim miyim ki, bu duygusallığı gösteriyorum?.. Naçizane arz edeyim kimliğimi efendim: Meslek yaşamına, toplantıları ilkel genel kurul salonu içinde, milletvekillerinin arasında, duvara yaslanarak saatlerce izleyen bir Meclis muhabiri olarak başladığımı, köşe yazılarında ve haberlerde, röportajlarda, çoğu kitaplaştırılan araştırmalarda o günlerden bu yana binlerce düşünce emeğine ve ödüle imza atan en kıdemli ve hatta rekortmen gazeteci olduğumu bir yana bırakalım… Ben tüm bunların yanı sıra Başbakanlığın kurucu ekibinde başlayan bürokratlık yaşamımın kesintisiz 20 yılını, değerli Meclis Başkanları Sayın Hakkı Atun’dan Sayın Fatma Ekenoğlu’na dek, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak kan ter içinde ifa etmiş emekli bürokratım… Şimdi bu yeni yerleşkesine taşınan Cumhuriyet Meclisi’yle ilgili anıları en zengin olan birkaç kişiden biriyim… Ve bugünkü davetliler listesinde yokum!.. Cumhuriyet Meclisi özel davet listelerinde, Sayın Zorlu Töre dönemine dek, hatta sözlü olarak bulunduğum halde..

Her davete koşmak gibi bir huyum yoktur… Bu konuda seçici olduğumu bilen bilir… Ama bugünkü davet ihmali de içe sindirilebilecek türden değil… Bakalım bu özel daveti hak etmiş olduğu halde duyarsızca ıskalanan daha kaç emektarımız var… Hayatta olan emekli genel sekreterler ve diğer müdürler de var mı ıskalananlar arasında?..

(Ahmet Tolgay)