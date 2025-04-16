Sn. Fikri Ataoğlu, ‘Adakıbrıs’ tanıtım projesi için Türkiye’deki kanallarda da kısa reklamlar gösterilmeye başladığını görüyoruz? Acaba bu reklamlar için ne kadarlık bir bütçe ayrıldı? İnşallah faydası olacaktır…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, özel sektörde prim desteğinin kaldırıldığı yönünde Ticaret Odası’nın serzenişi var. Bunun doğruluk payı nedir? Kaldırıldı mı yoksa bir düzenleme mi yapılıyor?

Sn. Erhan Arıklı, son zamanlarda yaratılan başörtüsü tartışmasında yaptığınız açıklamalarla okları üstünüze çevirmeniz bir taktik olsa gerek. Zira bir toplumun bam telleriyle bu kadar fazla oynanmaz…

Sn. Mehmet Harmancı, Terminal bölgesinde otobüslere ayrılan park alanını değiştirerek esas park alanını bölgedeki esnafların ve çalışanların park etmesi için ücretli park yerine çevirmişsiniz. Akıllıca bir adım. Kolay gelsin…

Sn. Hasan Taçoy, Ersin Tatar’ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olması konusunda partinizin destek kararından memnun olmadığınız anlaşılıyor. Sizce Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Sn. Orsel Neşe, Binatlı’da başkanlık görevini devralmanız sonrasında takımın başına Niyazi Özekmekçi’yi getirerek adeta takımı şaha kaldırmışsınız. Birinci Lig’de ikinci devrenin lideri olmanız nedeniyle sizi ve takımınızı kutlarız…