Sokak, hak arayanların evidir” demişti bir yazısında, Ece Temelkuran… Hele de kendi evinden dışlanıyorsa insan, kendi evine yabancılaşıyorsa, izin verilmiyorsa kendi evini yönetmesine…

Bir toplumun sesi, sokakları kadar güçlüdür, sokakları kadar aydınlıktır yüzü…

İngiltere’deyim birkaç gündür, aklım Kıbrıs’ta…

İçim ısınıyor elbette… Umudu kuşanıyorum yeniden… Karanlık zamanlara rağmen şarkılar söyleniyorsa meydanlarda, umut içindir.

Eylem ateşinde, direnen dostlara selam…

(Cenk Mutluyakalı)

Hani birisi diyor ya!

Avrupa korunmak için Türkiye'ye muhtaçmış ve Türkiye'yi üye yapmaya mecburmuş, çünkü NATO içinde en fazla asker sayısı Türkiye'deymiş!

O biliyor da,

Dinle beslediği arkasındaki kitle,

Sanıyor ki,

2025 yıllında, Tekbir çekerek "Allah Allah" diye saldıracaklar.

Uyutulduklarının farkında değiller.

Bizim buradakı işbirlikçileri dahi...

Dünyada savaşların hangi noktaya geldiğinin farkında değiller.

Ateşlemek için sadece 1 cep telefonuna yüklenmış şifre yeterli.

(Ülker Fahri)

DUR DURAK BİLMEYEN ARAÇ YANGINLARI: Ülkemiz araçları, park halindeyken bile cayır cayır yanıveriyorlar, çaresiz bakan gözler önünde... Girne Boğaz Yolunda ve Lefkoşa - Mağusa anayolunda iki araç daha cayır cayır yandı son olarak...

Aşırı pahalılığı yetmezmiş gibi, çoğu kez ehliyetsiz ellerde de yapılan araç servisleri ve pahalılık yüzünden araç sahiplerinin bu servislerden kaçınır hale gelmeleri yaygınlaşan trafik yangınlarının başlıca nedenleridir...

Milli servetin kül olmasının yanı sıra, can kayıpları ve yaralanmalar, sakatlanmalar da olabilir bu gidişle..

Polisin yaptığı trafik kontrollerinde, muayene belgelerinin yanı sıra araçların servis belgelerini de incelemeye alması zarurete dönüşmektedir...

(Ahmet Tolgay)

BİZ

- Bir gün olsun “sen nerelisin?” diye sormadık.

- Ayrı ayrı zor günler yaşadık. Zorda olanın yanında “BİZ” in diğer yarısı vardı. Bir yarı, diğerine ne iyilik yaptı? diye çetele tutmadık. Bir gün olsun hatırlayıp, “BİZ” in başına vurmadık.

- “BİZ” bizi hiç kıskanmadık. “BİZ” in başarılarını gururla alkışladık.

- “BİZ” her konuda aynı düşünmedik ama birlikte susmayı da konuşmayı da uzlaşmayı da sağladık.

- “BİZ” bize iyi gelenleri bir araya topladık. Kimin ne kadar iyi gelen topladığını hesaplamadık. “BİZ” birbirimizle hiç yarışmadık.

- “BİZ” aklımızın yetmediği yerde, birbirimize danıştık. “Kimin aklı daha güzel” diye hesap kitap yapmadık.

- “BİZ” birimiz hasta olunca, “BİZ” e bunu yapma” diye diye birbirimizi ayağa kaldırdık.

- “BİZ” bir tek bize zarar vermeye kalkışan olunca şahlandık.

“BİZ BAŞARDIK”

Tek ilkemiz var, insanlığa ve insana yapılan kötülüklere ve kötülere karşı olmak.. Atamın kızları bürokrat, diplomat eskisinden selam olsun.

(Dilek Orhan)

Size de öyle gelmiyor mu? Sanki kocaman bir el, bu minik adanın yarısını karıştırmak, fakirleştirmek, susturmak, bıktırmak için uğraştığını düşündüğünüz olmuyor mu? Ben öyle düşünüyorum artık.

Bu elin kime ait olduğu ile ilgili tam bilinçli bir tahmin noktasına varıyorum sonra bir başka gelişme olunca, tahminimin yeteri kadar bilinçli olmadığına kanaat getiriyorum.

(Rasıh Reşat)