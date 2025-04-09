Sn. Ersin Tatar, ülke gündeminin baş sırasında olan okullarda başörtüsü konusunda sizin gibi Atatürkçü bir liderin hükümete gerekli uyarıyı yapmaması çok yadsındı. Yoksa bu konuda olaylar başka mı?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin yeniden belirlenmesinin üzerinden 3 ay geçti, ancak o gün açıkladığınız özel sektör çalışanlarına prim desteği projesi ile ilgili gelişme yok. Sahi bu konuda mı unutuldu…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı bünyesindeki Tarım Sigorta Fonu herhalde kuraklık çalışmalarına başlamıştır. Zira ülkenin büyük bölümünde görülen kuraklık nedeniyle hayvancılar balya yapmak için tarlalarını biçmeye hız vermiş…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik –Akıncılar Belediyesi olarak başladığınız her projeyi kısa zamanda hayata geçiriyorsunuz. Son olarak Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte yürüttüğünüz Demirhan - Balıkesir dört yol kavşağı ve kavşak üzerinde bulunan trafik ışıkları dün itibariyle devreye girmiş. Hayırlısı olsun…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak bölgenizdeki park ve dinlenme tesislerinde bulunan alanların işletmelerinin belediye tarafından yapılacağını açıkladınız. İnşallah kaliteli hizmet devam edecektir…

Sn. Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Kulübü’nün daha önce puanlarının silinmesiyle küme düşürülmüş olması yanı sıra şikeden de 1. Lige düşürülmesi kafalarda soru işareti yarattı. Acaba Değirmenlik bir lig daha mı düşecek gibi…