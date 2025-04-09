Eylem son derece yerinde ama seçilen yer bence çok yanlış Lefkoşa'ya eski meydanlarımız, olmazsa da yeni bir meydan lazım. Lefkoṣa'nin kalbine inen 3 atardamardan en önemlisi aort olan Dereboyunun bu eylemler için doğru bir nokta olmadığını düşünüyorum. Tam bu sırada neresi olur diye düşünürken aklıma hemen en uygun nokta yeni yapılmakta olan yerleşkenin önü geliyor Mehmet Akif Caddesi(Dereboyu) ile Metehanı bağlayan yolu iki taraftan kes ve halkı çift yön 4 şerit olan yola doldur. İşte size en anlamlı eylem noktası...

(Tekin K. Birinci)

TARTIŞ MA

Ben bir tek şeyi tartışmam. İnsanların dini inançlarını. Saygı duyarım. Özgürlük insan hakları ve insana sevgimden dolayı tartış mam.

Tartışmak için kültür, eğitim, bilgi, vizyon ve tartışma seviyesini bilmek gerektiğine inanırım. Bunun aksi şimdi sosyal medyada yaşanan hakaret, saldırı taciz ve başkalaştırıp ötekileştirme söylemlerini doğurur.

1974.Anavatandan gelen soydaşlarımızın geneli oradaki günlük kıyafet modelleri ile geldi. O yıllarda bile okulda baş örtüsü tartışılmadı. Liseye gittiğim o dönemlerde hiç böyle bir ortam yaşanmadı. Daha sonra 38 yıl eğitim içinde görev yaptım bunun 29 yılı idarecilerle geçti ve yine hiç böyle bir olay yaşanmadı.

Herkesin düşüncesine saygım sonsuz.

Merak ediyorum. 51 Yıl sonra bu toplumun kucağına böyle bir tartışma ortamı neden atıldı?

(Hüseyin Cumaoğlu)

Özgür bir Kıbrıs için!

"Burası külliye" dediniz, zorla hediye ettiğiniz Cumhurbaşkanlığı ve Meclis kompleksinin tam ortasına koca bir cami diktiniz. Hiç oralı olmadan, eğitim müfredatını ve kitapları keyfinize göre şekillendirdiniz; laik eğitimi lime lime edip yamalı bohçaya çevirdiniz.

“Din dersi istiyorlar” dediniz, bu defa her çocuğa zorunlu kıldınız. Peki ya inanmayanlar? Ya farklı inançlara sahip olanlar? Hani nerede kaldı ifade ve inanç özgürlüğü?

Bir gece ansızın, İsmailağa cemaatinden bir "ilahiyatçıyı" vatandaş yaptınız, sonra da kimseye danışmadan Kıbrıs’a müftü atadınız. Bu dayatmaların arkası hiç kesilmedi.

Seçimlere müdahalelerinizi, irademize sürekli yapılan saygısızlığı bu kez yazmıyorum bile... Çünkü artık yeter!

Bu topluma bir nebze saygı göstermediniz. Buyurdunuz, dayattınız, baskıladınız. Her şeyi kendinize benzetmeye çalıştınız. Ama artık son! Bu toplum sizin marabanız değildir!

(Mete Hatay)

Ünal Üstel’ in “çocuklar türban taksın” inadı UBP’de büyük bir krize yol açtı, hükümet meclisi açamadı. Biraz önce konuştuğum bir vekil “Bu inatla resmen çakıldık, artık istifa ve erken seçim vaktidir” dedi… Anlayacağınız hükümet açısından durum gittikte vahim bir hal alıyor…

(Mert Özdağ)

Ne oldu guzzum mavi vatan söyleminize?

Süt dökmüş kedilere döndünüz, sus pus oldunuz ha?

Ayağınız gelmeden başınız tekrar giderdi " Türki Cumhuriyetleri" ne biriniz gelmeden öbürünüz giderdi yol çıkartmıştınız gide gele. Ne oldu tanıttınız mı KKTC'yi

ha tanıdılar mı?

Oturttular kazığı aha hepsi de o beğenmediğiniz Kıbrıs Cumhuriyeti'nde elçilik açtılar.

Rumlar aldı salkımı bize kaldı talkımı. Büyük milliyetçiler gördünüz mü neler olur siz mışıl mışıl uyurken?

(Hasan Mullaoğulları)