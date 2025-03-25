Sn. Ünal Üstel, bir süredir kamuoyunu meşgul eden ve okullarımızda gerilime neden olan Disiplin Tüzüğü Değişiklik tasarısını geri çekmeniz, ülkedeki huzur ortamı için önemli bir adım oldu.

Sn. Erhan Arıklı, iyice araştırmadan birilerinin sözüne inanarak sosyal medyada öğretmenlere karalama yapmanız sonrasında dün U dönüşü yapmış olmanız sizi mağdur göstermez. Bizce biraz daha paylaşımlarınıza dikkat edin…

Sn. Olgun Amcaoğlu, bu aralar yine sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Ekonomi Bakanlığı olarak Türkiye’yle yapılan 2025 Mali Yılı İşbirliği Protokolü’nde bakanlığınız ile ilgili nasıl bir çalışma yapacaksınız?

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizde birçok müzenin devlet kontrolünde olması nedeniyle başta hafta sonları olmak üzere özel günler ve bayramlarda kapalı olması turizmcileri geriyor. Bu konuya bir çare bulmanızı bekliyorlar…

Sn. Hasan Taçoy, ülkede misiniz yoksa yurt dışında bilmiyoruz ama ne sesinizi duyuyoruz ne de yüzünüzü görüyoruz. Anlaşılan başkanlık sevdanız bitti.

Sn. İsmet Ezel, yıllardır dilinize doladığınız Gazimağusa’da bir bando kurulması için sonunda ilk adım atılmış. Eski günlerinizdeki gibi siz de davul çalacaksınız herhalde…