Sn. Özdemir Berova, Maliye’de ilk 2 ayda yaşanan açık acaba üçüncü ay sonunda da devam edecek mi? Yoksa yerel gelirler bu açığı kapatmaya yaracak mı dersiniz?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, sektörlere prim desteği verilmesi konusunda yapılan çalışmalar ne durumda? Özellikle kadın istihdamı için bu prim desteği önemli bir adım olacaktır diye düşünüyoruz…

Sn. Dursun Oğuz, Mağusa bölgesinden bazı vatandaşlar, 2 yıl önce bölgelerine sosyal konut projeleri yapılacağı sözü verilmesine karşın Güzelyurt’ta bunun temelinin atılacak olmasını sorguluyorlar. Bu arada kırsal kesim arsası dağıtımı yapılacak mı?

Sn. Sinan Güneş, yarından itibaren hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına inmesi ve hafta sonundan sonra ise yeniden üzerine çıkmasını bekliyorsunuz. Acaba bu dalgalanmanın sebebi nedir?

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediyesi Kültür Sanat Günleri etkinlikleri oldukça beğeniyle takip ediliyormuş. Bu etkinlikleri organize eden ekibinizi kutlamakta fayda var…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik – Büyükkonuk Belediyesi olarak bölgenize ziyarette bulunan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’le yaptığınız görüşmede neler konuşuldu? Bölgenize olan ilginin artması sizi memnun ediyormuş…