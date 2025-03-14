Kahveden hatır, insandan hayır bekleme. Kahvenin kırkı, insanların cılkı çıktı.

(Emirali Tatlıdil)

Sn. Ünal Üstel, iddialara göre geçtiğimiz günkü Parti Meclisi toplantısında erken seçimi dillendirmişsiniz. Acaba bunun doğruluk payı nedir?

Sn. Hüseyin Çavuş, bu aralar maşallah hiç koltuğunuzda oturmuyorsunuz. Köyden köye gezip üreticiler ve esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinliyormuşsunuz. Kolay gelsin…

Sn. Erhan Arıklı, iktidar ortağınız UBP erken seçim için hazırlıklara başladı. Acaba bu konuda sizin bir hazırlığınız var mı? Bu arada seçim ve halkoylaması yasasında yapılması düşünülen değişiklikle karma oyun kaldırılması sizce doğru mu?

Sn. Dr. Adil Yılkan, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürlüğü göreviniz hayırlısı olsun. Sağlık alanında en temelden en üst kademeye kadar hizmet verdiğiniz Bakanlıkta önemli işler yapacaksınız…

Sn. Ahmet Latif, herhalde ülkede en iyi asfalt yolu olan bölge Mesarya Belediyesi sınırları içindeki köy yollarıdır. Maşallah yumurta cirileseniz hiç durmadan gidebilir…

Sn. Mehmet Tatar, Çetinkaya Kulübü ile özdeşleşen Taksim Sahası’nın ışıklandırılmasıyla birlikte alt yapınızın antrenmanlarını burada yapmaya başlamanız çok güzel bir gelişme. Bu arada orayı bir spor kompleksi yapma düşünceniz çok güzel inşallah kısa zamanda gerçekleşir…