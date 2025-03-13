Sn. Ersin Tatar, Cenevre görüşmelerine KKTC olarak gerek hükümet kanadından gerekse muhalefetten siyasetçiler katılıyor. Bu da gösteriyor ki Cenevre’de önemli gelişmeler yaşanabilir…

Sn. Ünal Üstel, BM tarafından organize edilen beşli görüşmelere iktidar kanadından siz ve genel sekreteriniz Oğuzhan Hasipoğlu’nun katılacak olması önemli. Zira devlet olduğumuzu göstermekte yarar var…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, ülkenin her kesiminden vatandaşlara kapınızın açık olduğunu görüyoruz. Onların dertlerini dinleyerek çözüm üretmeye çalışmanız takdir topluyor.

Sn. Tufan Erhürman, Ankara temaslarınızda edindiğiniz izlenimler nasıl? Yaptığınız görüşmelerde savunduğunuz federasyon yapısı kabul görüyor mu? Yoksa kimsenin çözüm için bir düşüncesi bulunmamakta…

Sn. Kasım Kuni, polis teşkilatında personel sayısının yetersizliği nedeniyle zaman zaman yaşanan olumsuzluklar inşallah teşkilatın moralini bozmaz. İnşallah kısa sürede personel sayısı artırılarak biraz olsun rahatlama olur…

Sn. Fehmi Oktay, tecrübeli bir meteoroloji uzmanı olarak, Mart ayının ortasında 30 derecelere yaklaşan hava sıcaklığı yaz aylarının daha da sıcak geçeceğinin habercisi mi?