Sn. Ünal Üstel, İrsen Küçük’ü anma töreninde yaptığınız konuşmada siyaseti ondan öğrendiğinizi ifade ettiniz. Merhum İrsen bey gerçekten de çok iyi bir devlet adamıydı. Ruhu bir kez daha şad olsun…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ülkemizde özellikle orta ve liselerde artan akran zorbalığını önlemek için ne gibi çalışmalar yapılıyor? Bu konuda ailelerle bir araya gelmekte fayda var…

Sn. Erhan Arıklı, Limanlarda yenilenme çalışmaları beklenirken, liman işçilerinin geldiği durum ortada. Umarız bu konuda gerekli adımlar atılarak sorunlar çözülür…

Sn. Ongun Talat, yeni hazırlanan Trafik Değişiklik Yasa Tasarısı trafikte umarız bazı şeylerin çözülmesinde işe yarar. Ancak siz de bundan pek umutlu değilsiniz herhalde…

Sn. Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi’ne bağlı çim sahalardan biri olan Mormenekşe Sahası’nın çim bakımı işini yapan personelin Mağusa’ya görevlendirilmesi ile ilgili bilginiz var mı? Zira 1 haftadır Mormenekşe sahasına bakım yapan kimse olmadığı için kuruyormuş…

Sn. Derviş Ekşici, DAÜ’de geleneksel olarak yapılan Kariyer Günleri etkinlikleri kapsamında 5 ilçenin belediye başkanlarını konuk edecek olmanız çok güzel. Çağımızda yerel yönetimlerin önemini gençlere anlatmak gerek…