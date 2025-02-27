Sn. Ersin Tatar, gelecek hafta gerçekleştirilecek olan 1. Cumhurbaşkanlığı Deprem Konferansı için konuşmacı olarak kimler davet edildi? Herhalde Türkiye’den deprem alanında uzman isimleri de davet etmişsinizdir…

Sn. Tahsin Ertuğroğlu “Kıbrıs’ta ortaklık senaryoları bitmiştir. Komşuluk senaryoları gündeme gelmiştir” dediniz. Bizce bu konuda uluslararası toplum son sözü söyleyecek taraf olduğu için erken konuşmamanız gerek…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, devlet okullarının iyileştirilmesi ve alt yapılarının güçlendirilmesi konusunda son zamanlarda özel sektörün yaptığı katkılar sizi oldukça mutlu ediyormuş. Ancak devlet olarak da biraz daha fazla taşın altına elinizi koymanızda fayda var…

Sn. Fikri Ataoğlu, yeniden restore edilerek turizmin hizmetine kazandırılan ‘Villa Latomia’ isimli turistik tesis gibi tesislerin ülkede artması ülkeye gelecek turistlerin gezebileceği yerlere alternatif olacaktır. Kolay gelsin…

Sn. Asım Akansoy, Mart ayı sonuna doğru partiniz CTP’nin gerçekleştireceği Olağan Genel Kurulda başkanlığa adaylığınızı düşünüyor musunuz? Yoksa Tufan hocayla Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar devam mı?

Sn. Enver Kaya, adınız Milli Olimpiyat Komitesi başkanlığı ile anılıyor. Yapılan genel kurulda aday çıkmaması bu konuda gözlerin size çevrilmesine neden oldu. Hade hayırlısı diyoruz…