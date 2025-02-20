Sn. Ersin Tatar, Mart ayı ortasında gerçekleşecek olan 5 ‘li zirve öncesinde demeçler peşi sıra gelmeye başladı. Siz de verdiğiniz demeçlerde iki devletli çözümden yana geri adım atmayacağınızı söylüyorsunuz. Allah kolaylık versin…

Sn. Erhan Arıklı, taşımacılık sektörü Motorlu Araçla Yolcu ve Eşya Taşıma Değişiklik Yasası’nın bir an önce Meclisten geçmesini bekliyor. Bu konuda durum nedir?

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılarda hükümet kanadı olarak yapılan açıklamada çalışanlara prim desteği verilmesi için çalışma yapıldığı açıklanmıştı. Acaba bu çalışma daha bitmedi mi? Kolay gelsin…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak gerçekleştirdiğiniz çalıştayda dile getirdiğiniz plansızlık sonucu şu an Girne ve İskele’nin yaşadığı sorunların ilerleyen zamanlarda Karpaz bölgesinde de yaşanabileceği endişenize katılmamak mümkün değil…

Sn. Göksel Saydam, eski bir Maliye Müfettişi ve muhasebe uzmanı olarak ülkemiz maliyesinin durumunu nasıl özetlersiniz? Özellikle sürekli olarak çıkarılan afların faydası oluyor mu dersiniz?

Sn. Hasan Sertoğlu, M.Değirmenlik ile ilgili Kaymakamlık tarafından başlatılan soruşturma nedeniyle KTFF olarak M.Değirmenlik’in üyeliğini askıya almanız ne anlama geliyor? İşin rengi değişeceğe benziyor…