Sn. Ünal Üstel, vatandaşlar genlere ilk evim kredisi verilmesinin iyi bir adım olduğunu ifade ediyorlar. Ancak geçtiğimiz yıl açıklanan Maraş’ta sosyal konut projesinin ne olduğunu soruyorlar…

Sn. Dursun Oğuz, bu aralar oldukça sesiniz soluğunuz çıkmıyor. Anlaşılan İçişleri Bakanlığı’nda yoğunluk oldukça fazla… Acaba yeni kırsal kesim arsası dağıtımı gündemde mi?

Sn. Hüseyin Çavuş, çiftçilerle yapmış olduğunuz görüşmelerde doğrudan gelir desteği primi ile ilgili bir rakam üzerinde anlaşma oldu mu? Yoksa sadece öneriler iletildi. Allah kolaylık versin…

Sn. Fehmi Oktay, deneyimli bir meteoroloji uzmanı olarak önümüzdeki günlerde Türkiye üzerinden gelecek olan Sibirya soğuklarının ülkemizde nasıl bir etki yapacağını söyleyebilirsiniz? Herhalde alçaklara kadar kar görülecek…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak yürütmüş olduğunuz Çanakkale bölgesi çevre bağlantı yolu projesi ne zaman biter acaba? Zira o bölgedeki trafik sıkıntı olmaya devam ediyor…

Sn. Bülent Dizdarlı, iyi bir Galatasaraylı olarak yarın oynanacak olan Az Alkmaar maçının sonucunu nasıl görüyorsunuz? Galatasaray’ın turu geçme sansı sizce nedir?