Bu ülkede bazı tekelleşmiş firmalar var, ekonomik olarak güçlü, büyük yatırım isteyen işler ve herkesin bu yatırımı yapmayı düşünmediği alanlar, veya sadece ekonomik değil hükümetin iznine bağlı yani torpil isteyen işler yani tekelleşme yaratılan işler. Çok da önemli, Enerji konusu; LPG ( gaz). Tamam tekelleştiniz müşterileri tuttunuz başka bir yer yok gideceğimiz seve seve sizden alacağız, mecburuz. Ama bu kadar da olmaz. Cebleri doldurdunuz, halka yani müşterilere karşı da biraz daha duyarlı olun insaflı olun yahu. İsmini vermeyeceğim bir Gaz firmasının 18 yıllık müşterisiyim. Bu gün telefon açıp dolum istedim, pazartesi ancak gelebiliriz dendi neden bu kadar uzun dedim? 6 araçtan 4’ü bozuk parça bekler onun için dedi. Öncelik hastane ve asker. Arkadaş 6 aracın 4’ü bozuk ne demek? Hiç mi bakım yaptırılmıyor? Hepsi birden m m i bozulur? Nasıl bir sorumsuzluk? Nasıl idare? Isınmayı bırakın ocak da yanmayacak, yemek da yok, banyo da yapamayacan. Suyumuzu ısıtıp yıkanırık, sobacıkları da yakarık ısınırık oh be. For ever trnc. Çok iyi yönetiliyoruz, denetleniyoruz. Her yerde huzur var.

(Ahmet Özant)

Trafikte 1,5 ayda 12 kişi öldü…

Bu kadar çok ölümlü kazanın yaşandığı bir ülkede, trafik polislerini 30km hız sınırı ile çemberlerde radar tutmaya kanalize etmek cinayete yardım ve yataklıktır…

Kontrol yapacak başka yer yok mu? Anayollarda tehlikeli ve karanlık noktalar belli, oralara odaklanın…

Trafik polisi dediğin saatlerce bir noktada “Av” beklemez, devriyeye çıkar, polis arabasının mavi, kırmızı ışığını gören her sürücü psikolojik olarak bir kendine gelir, yavaşlar, dikkatli sürer..

Bir polis arabası gece Gönyeli ile Akayköy arasında devriye yapsaydı o iki kişi ölmeyecekti.

Ayni şekilde Mağusa ile Mutluyaka arasında devriye yapsa akşamki kaza da olmayacaktı…

Allah aşkına siz en son ne zaman devriye yapan bir polis arabası gördünüz…???

Arabayı sakla, kamera ile tabelanın arkasına gizlen, sonra da terörist yakakamış gibi yola atla, olacak iş değil…

Trafik polisinin görevi vatandaşına “Tuzak” kurmak değil, açıkta ve tamamen görünür olarak “Caydırıcı” olmaktır…

(Mahmut Anayasa)

Dün ortaya çıkan, işlenmiş minimum 15 cinayet ile ilgili polisten ben henüz resmi bir açıklama görmedim. Herhangi bir açıklama var mı? Ortada eli silahlı aramızda gezen seri katil veya katiller var!! Biran önce yakalanıp ibretlik bir ceza alması herkesin tek temennisi....

(Tekin K. Birinci)

Aç oldukları aylar varmıṣ!

Yemek ve su olmayınca da daha kolay yakalanıyorlarmış sayım için!

Teller çevrilerek tuzaklar kuruluyormuş, yemek ve suya kanınca da yakalanıp sayılabiliyormuş!

1,2,3,4 ve dahası

Bu arada birkaç doğum daha ve sonra dön başa!

Bu aç oldukları zaman dahi yetmiyor mu işlerin yolunda olmadığını anlamaya!

şartlar tamam değil,

Gecen zaman tamam değil .

Karpaz eşekleri tamam değil ama oralarda yaşamın kendisi de yazın birkaç aya sigdirilan kadar güzel değil!

Birkaç fotoğraf karesine siğdirdigimiz hayatlar hepimize küfretse yeridir

(Damla Dabiş Özel)

Kıbrıs’ın kuzeyinin “kirli para cenneti” olduğu ortak bir sır değil artık… Uluslararası raporlara defalarca yansımış bir gerçek.

“Kara” diyorlar ya…

İşin aslı “kirli para…”

Asıl üzücü nokta bu paraya giderek daha çok insanın ortaklaşması…

“Kim, kimi soruşturacak” diye düşünüyor pek çok insan… Kirli paradan beslenen zihniyet, kendi önünü böyle temizliyor, ülkeyi kirletirken…

(Cenk Mutluyakalı)