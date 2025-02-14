Sn. Ersin Tatar, dünkü kabullerinizden biri olan sanatçı Kıraç’la neler konuştunuz? Yoksa yaklaşan seçimler için aday olmanız durumunda seçim şarkısını ona mı yaptıracaksınız?

Sn. Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı yaptığınız dönemde Kıbrıs sorunu ile ilgili olarak Crans Montana’daki görüşmelerin tamamlanamamasını Türkiye’ye yükleyen Anastasiadis’e verdiğiniz cevap çok önemliydi. Umarız bunu BM de görür artık…

Sn. Hüseyin Çavuş, Tarım Bakanlığı olarak 2025 yılı için küçükbaş hayvancılara yapılacak olan hayvan başına desteğin ne olacağı konusunda Çarşamba günkü görüşmelerde anlaşmaya varmışsınız. İnşallah bu destek ödemeleri piyasaya da yansır ve et pahalılaşmaz…

Sn. Hakan Dinçyürek, Tatlısu’daki Sağlık Ocağı’nın yeniden çalışmasını sağlayarak bölgeye bir doktorun görevlendirilmesi önemli bir adım. Bu gibi sağlık ocaklarının güçlendirilmesiyle merkezlerdeki devlet hastaneleri biraz olsun rahatlayacaktır…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, Karpaz bölgesinde önceki gün yaşanan dolu felaketi sonrasında İskele Belediyesi olarak ekip ve araçlarınızla yardıma gitmeniz takdir aldı. Dayanışma böyle günlerde belli olur…

Sn. Mehmet Bolkan, geçtiğimiz gün takımınız Gönyeli ile birlikte konuk olduğunuz Gençler Birliği maçında eski dostlarınızla buluşmuşsunuz. Yani ülkenin neresine giderseniz orada bir tanıdığınız vardır mutlaka… Zira her bölgede bir takımda çalıştınız…