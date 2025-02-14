Bizler de oradaydık; net olarak gözlemim şu ki; Hem sayın Akıncı, hem de Türkiye tarafı, zaman zaman ciddi görüş ayrılığına düşülse de, orta yolu bularak ilerledi...

Sayın Akıncı, haritayı sunarken, ciddi bir inisiyatif üstlendi. Türkiye kanadı, garantileri tartışmaya hazır olduğunu söyledi...

Siyasi eşitlik konusunda dönüşümlü başkanlık da dahil, en ufak bir yakınlaşma sağlanamadı. Dahası, Anastasiadis, helikopter çağırdı, "bay bay" demeden kaba bir şekilde Crans Montana'dan ayrıldı...

Dolayısı ile, eğer bugün çözüm yoksa, ne sayın Akıncı ne de Türkiye kanadı suçlanabilir.

Anastasiadis ille de bir suçlu arıyorsa... Bir ayna vardır mutlaka... Hristodulidis'i de alsın, doya doya baksınlar...

(Hüseyin Ekmekçi)

Daha çok din dersi almak ile çocuklarımız dinine daha fazla bağlanmıyor önemli olan kimseyi zorlamadan dinimizi (islam dinini) çocuklarımıza anlatabilmektir. Bilimden uzaklaşmadan çocuklarımızı dinden de uzaklaştırmadan pek tabii ki doğru düzgün din eğitimi verilebilir ama yozlaşmış ve yobaz kafalar ile bu işler olmuyor aksine çocuklarımız dinden daha fazla uzaklaşır.

(Metin Gültekin)

Biz sporu seviyoruz. Futbolu seviyoruz. Sporun dostluk kardeşlik ve barış için çok önemli olduğuna inanıyoruz.

Bırakın şu sosyal medyada klavye kahramanlığını ve düşmanlık tohumları saçmayı.

Bu davranışlar sadece kin nefret ve düşmanlığı besler.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Yaklaşık 200 yıl önce,

Evrim Teorisini ortaya atan,

Charles Darwin şöyle demişti:

Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir.

Bu iki kanadı kullanabilen toplumlar uçar ve özgür olurlar, uçamayanlar ise tavuk olurlar.

Tavuk toplumlar önüne atılan bir avuç yemi keyifle gagalarken,

Arkadan yumurtalarının alındığının farkında bile olmazlar.

Ayni bizim KKTC kömesindeki bulliler...

(Ülker Fahri)

Crans Montana Gerçeği!

Sayın Mustafa Akıncı’nın açıklamaları, Crans Montana sürecinin gerçekte nasıl sonlandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Birçok şeye rağmen Türkiye’nin sürece olumlu katkı sağladığını vurgulayan Akıncı, müzakereleri yıkanın Anastasiadis olduğunu net bir şekilde ifade etti.

Çözüm yanlısı yurtseverler olarak, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün ne kadar acil bir gereksinim olduğunu hem Türkiye’deki hem de Güney’deki muhataplarımıza anlatmaya devam etmeliyiz. Gerçekleri görmezden gelerek çözüm yolunu tıkamak yerine, doğru zeminde tartışarak ve iş birliği yaparak çözümü mümkün kılabiliriz!

(Ahmet İlktaç)