Sn. Ersin Tatar, merhum Asil Nadir’in cenaze töreninde dile getirdiğiniz gibi ülkemize önemli hizmetleri olan ve binlerce kişiye istihdam sağlayan biri olarak onun adını yaşatmak gerek değil mi…

Sn. Özdemir Berova, ülkede sizin Maliye Bakanlığınızla birlikte kurulmuş olan yeni sigorta şirketleriyle ilgili iddialar oldukça düşündürücü. Bu iddialar ile ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmanız zaruri oldu…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bünyenizdeki Çalışma Dairesi’nin yeni yılla birlikte başlattığı denetimler nasıl gidiyor? İşletmelerde kaçak çalışanlara herhalde göz açtırmıyorlar…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi ile Büro-İş arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi oldukça güzel bir adım oldu. Çalışanların özlük haklarını, sosyal haklarını ve çalışma koşullarını kapsayan bu sözleşme onların çalışma isteğini de artıracaktır…

Sn. Ceyhun Kırok, Çatalköy ve Esentepe bölgesinde önceki gece etkili olan dolu yağışı umarız bölgede maddi hasara yol açmamıştır. Bu arada belediye olarak teyakkuzda olmanız bölge halkını oldukça memnun etmiş…

Sn. Hasan Sertoğlu, geçtiğimiz gün düzenlemiş olduğunuz basın toplantısında bazı futbolcular ve yöneticilerin birlikte kumar oynamak için casinolara gittiğini söyleyerek tepki koydunuz. Bunu yeni mi öğrendiniz diye sormak lazım…