Sn. Ersin Tatar, uzun zaman beraber çalışmış olduğunuz ülkemizin önemli değerlerinden iş insanı Asil Nadir’in vefatı sizin derinden üzmüştür herhalde. Yaklaşık 1 yıl önce yaptığınız görüşmede size neler söylemişti?

Sn. Fikri Ataoğlu, ülkemizin 2025 yılı için turizmde beklentisi nedir? Özellikle İskele bölgesinde açılan yeni turistik tesislerle birlikte turist sayısında beklentiler herhalde çok yukarıya çıkmış olsa gerek…

Sn. Erhan Arıklı, yollarımızda gün geçmiyor ki ölümlü kazalar yaşanmasın. Özellikle de yaya ölümlerinde artan sayı dikkat çekiyor. Yol güvenliği konusunda en büyük pay devlete ait olduğu için artık inisiyatif almanız şart diyoruz…

Sn. Hüseyin Amcaoğlu, dün verdiğiniz bir röportajda ülkemizin kanayan yarası haline gelen ölümlü trafik kazaları ile ilgili yapılması gerekenleri çok güzel özetlediniz. Umarız birileri laf yapmak yerine iş yapmaya başlar…

Sn. Ali Alioğlu, Güzelyurtlu narenciye üreticileri olarak özellikle 1980’li yıllarda Güzelyurt’tan dünyaya gönderilen narenciyenin ülkeye kattığı getiride en büyük paya sahip olan merhum Asil Nadir ile ilgili bir çalışma yapacak mısınız?

Sn. Ahmet Tolgay, uzun yıllar gazetesinde birlikte çalışma fırsatı yakaladığınız Asil Nadir’in vefatı sizi derinden etkilemiş olsa gerek. Allah rahmet eylesin diyoruz…