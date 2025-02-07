Sn. Ünal Üstel, son günlerde Mali Polis başarılı işlere imza atıyormuş. Bu konuda Başbakanlık olarak sizin de destek verdiğiniz konuşuluyor. Ülke kaynaklarının heba edilmemesi gerekir…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat Depremi’nin 2. Yıldönümünde yine acılı ailelerin acıları tazelenirken, onların adalet arayışlarının yanında olmanız çok önemli. İnşallah istenilen sonuç alınır…

Sn. Fırat Ataser, Lapta sahil yürüyüş yoluna Akvaryum Projesi'nin çalışmalarını başlattığınızı açıkladınız. Bu güzel proje hem ülkemize hem de bölgenize ayrı bir güzellik katacaktır. Hayırlısı olsun…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı Hasan Tatlıyay’ın geçirmiş olduğu kalp krizi sonucunda vefatı başta siz olmak üzere tüm çalışanı yasa boğmuş. Allah rahmet eylesin. Başınız sağolsun…

Sn. Münür Özler, dün öğle yemeğinde Lefkoşa Surlariçi’nin yeni restorantlarından Sarınç Restorant’ta Kaymaklılı arkadaşlarınızla buluşmuşsunuz. Afiyetler olsun. Herhalde Gleftiko kebap yediniz…

Sn. Hasan Sertoğlu, BRTK Müdürü Meryem Özkurt ile yaptığınız görüşme sonrasında süper lig maç canlı yayınlarının yeniden BRT’de yayınlanması konusunda anlaşmanız çok yerinde. Umarız çekim kalitesi de düzelirse futbolseverler güzel maçlar izleyebilirler…