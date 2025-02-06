Sn. Ünal Üstel, Türkiye’de yaşanan 6 Şubat depreminin yıldönümünde halen daha acılı ailelerimizin isyanı bitmiyor. Bu konuda hükümet olarak onların yanında olduğunuzu göstermeniz önemli. Umarız açılacak istinaf davası istenilen neticeyi sağlayacaktır…

Sn. Hakan Dinçyürek, Devlet Hastanesi’nde Hematoloji uzmanı olmadığı yönünde sosyal medyadan yapılan paylaşım sonrasında hastaneyi ziyaretiniz sonrasında bu yazıyla ilgili soruşturma başlatılması emri vermişsiniz. Ancak bu herhalde ortamı daha da gerecektir…

Sn. Dursun Oğuz, İçişleri Bakanlığı olarak belediyelerin yeni yılla birlikte su faturalarına uyguladıkları neredeyse % 100’e varan zamlarla ilgili bilginiz var mı? Suyun tonu belediyelere kaç liradan satılıyor acaba?

Sn. Erhan Arıklı, yapılan yeni bir yasa tasarısıyla vatandaşların araçlarıyla haftanın 3 gününden fazla süresinde ayni güzergahı kullanması halinde ceza alacağı açıklandı. Bunun anlamı ne oluyor? Vatandaş anlamakta güçlük çekiyor…

Sn. Mehmet Harmancı, bir siteye verdiğiniz röportajda Kanlı Dere Projesi için adım adım sona yaklaşıldığını açıkladınız. İnşallah en kısa zamanda uygulama için çalışmalar başlar. Zira Lefkoşa için çok önemli bir proje olacak…

Sn. Meryem Özkurt, Futbol Federasyonu’nun canlı yayın yapan kurumla yapılan sözleşmeyi fesh ederek BRT ile yeniden anlaşma yapması güzel bir gelişme oldu. İnşallah eskisinden çokm daha güzel çekimler yapılacaktır…