Sn. Ünal Üstel, Başbakanlık bünyesinde Trafik Komitesi kurulması yerinde bir adım. Ancak esas önemli olan bu komitenin üreteceği kararları uygulamak olacaktır…

Sn. Hüseyin Çavuş, üretici birliklerine yaptığınız ziyaretlerde üretimde istikrarın önemine dikkat çektiniz. Ama unutmayın ki istikrarlı üretim için Pazar ve destek çok önemlidir.

Sn. Hakan Dinçyürek, Onkoloji Bölümü doktorlarından Hematoloji Uzmanı Dilek Yazman’ın emekliye ayrılması sonucunda Hematoloji Kliniği yapılmıyormuş. İnşallah bu sorun uzun sürmez…

Sn. Kasım Kuni, Polis Güçlendirme Vakfı olarak polisin suçlarla mücadelesinde etkin olmak için halkın desteğine ihtiyaç duyduğunuzu söylediniz. Halk desteği polis için önemli bir nokta. Umarız bu çağrınız yerine ulaşır…

Sn. Fatma Çimen Tuğlu, Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi olarak çevreye karşı da duyarlı hareket ediyormuşsunuz. Özellikle ağaç zararlılarıyla mücadele de biyolojik yöntemler kullanmanız çok güzel…

Sn. Ali Karavezirler, Değirmenlik – Akıncılar Belediyesi olarak Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nın yeniden doğal çim olması için hafta başından itibaren çalışmalara başlamışsınız. Acaba bu çalışmalara kulüp yönetiminden destek var mı?