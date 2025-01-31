Sn. Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Cumhuriyet Meclisi’nin yer aldığı yerleşkede inşaatların tamamlanması ile artık son rötuşlara geçildiği görülüyor. Hayırlısı ile açılış ne zaman?

Sn. Ziya Öztürkler, yeni Meclis binası oldukça güzel ve akıllı bir bina gibi görülüyor. Yeni binanın ilk Meclis Başkanı olarak tarihe geçmek herhalde ayrı bir onur olsa gerek. Hayırlısı olsun diyelim…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücrete yapılan itirazların dün görüşüldüğü komisyon toplantısı sonucunda asgari ücret değişmezken, müsteşarınızın açıklamalarına göre özel sektördeki KKTC çalışanlarına bir destek ödemesi yapılması yönünde çalışma varmış. Bunun içeriğini ne zaman açıklayacaksınız?

Sn. Ümit Serdaroğlu, dünkü toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Tahir Serhat’ın “Bana ne bakandan” dediğini iddia ettiniz. Eğer bu iddia doğruysa ülkede herkes kral olmuş…

Sn. Mustafa Gürsel, emeklilik sonrasında kendinizi verdiğiniz doğayla her geçen gün daha fazla haşır neşir oluyormuşsunuz. Özellikle de zeytin ağaçlarınıza göz bebeğiniz gibi baktığınız dikkatlerden kaçmıyor…

Sn. Metin Menekşeli, takımınız Mormenekşenin son 8 haftayı kayıpsız geçmesi neticesinde 1. Lig zirvesinde yer almasında en büyük pay sizce kime ait? Bu arada saha zemini için bir çalışma yapılması şart…