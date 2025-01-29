Sn. Ünal Üstel, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Bakan Cevdet Yılmaz’ın bugünkü ziyareti öncesinde dün Bakanlar Kurulunuz ile yaptığınız toplantıda herhalde yeni projeleri konuştunuz.

Sn. Erhan Arıklı, özellikle Girne-Değirmenlik anayolunun yeniden asfaltlanması ile ilgili çalışmanın başlayacak olması oldukça önemli bir adım. Umarız kısa sürede tamamlanır…

Sn. Fikri Ataoğlu, iki toplum arasında yeni kapıların açılması şu anda gündemin üst sıralarında. Turizm açısından sizce en faydalı olabilecek yeni kapı neresi olur?

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak bir süreden beridir Beylerbeyi’nde (Bellapais) yürütmekte olduğunuz elektrik ve telefon hatlarının toprak altına alınması projenizin sonucu merakla bekleniyor. Kolay gelsin…

Sn. Hasan Sapsızoğlu, Cimnastik Federasyonu sporcuları ve antrenörlerinin Türkiye Cimnastik Federasyonu Olimpik Aday kadrosuna çağrılmış olması gerçekten de büyük gurur… İnşallah devamı gelir…

Sn. Kemal Mahirel, Mağusa Türk Gücü’nün ligin geriye kalan haftalarında Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda maçlarını oynama kararı alması şaşırtıcı… Bunun sebebi ne? Sakatlık mı yoksa futbolcuların isteği mi?