Hindistan’da düzenlenen dünyanın en büyük dini festivali Maha Kumbh Mela’da büyük bir facia yaşandı.Kutsal kabul edilen nehirde yıkanmak isteyen milyonlarca kişinin oluşturduğu yoğun kalabalık, ölümcül bir izdihama neden oldu.



Yerel bir hastane yetkilisinin CNN International'a verdiği bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sularında hastaneye 14 cansız beden getirildi. Yetkili, yaklaşık 20 kişinin de hafif yaralanmalarla tedavi altına alındığını belirtti.Hindistanlı yetkililer henüz resmi olarak can kaybını doğrulamazken, festivalin özel yürütme görevlisi Akanksha Rana, birkaç kişi yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını, ancak durumun boyutunu hala değerlendirdiklerini söyledi.İzdihamın, Prayagraj kentinde gerçekleşen Maha Kumbh Mela sırasında nehir kenarındaki bir bariyerin çökmesi sonucu başladığı bildirildi.Yerel medya, olay yerinde çok sayıda cansız beden görüldüğünü belirtti. Paylaşılan görüntülerde cesetlerin sedyelerle taşındığı, yaralıların ise ambulanslarla hastanelere yetiştirilmeye çalışıldığı görüldü.Görgü tanıkları, insanların panikle sağa sola koşuşturduğunu, bazılarının düşerek ezildiğini açıkladı.Kaybolan kişilerin yakınları, sevdiklerini bulabilmek için yetkililerden yardım talep ediyor.