Sn. Ünal Üstel, Perşembe günü İngiltere’ye gideceğinizi öğrendik. Anlaşılan ilerleyen aylarda yapılması muhtemel bir erken seçim için çalışmaları başlatıyorsunuz.. Allah kolaylık versin…

Sn. Erhan Arıklı, yıllardır ‘Ha bugün başlayacak, ha yarın başlayacak’ diye kandırılan Dipkarpaz halkı yol yapımı için eyleme gidiyor. Bu eylem bir başlangıç olacak diye konuşuluyor.

Sn. Nazım Çavuşoğlu, ilk ve orta dereceli okullarda dönem sonuna doğru ilerlenirken, birçok okulda domuz gribi vakaları yaşandığı duyumları var. Acaba Bakanlık olarak bulaşın önlenmesi için bu konuda nasıl bir çalışma yapılıyor?

Sn. Fikri Ataoğlu, sağlık turizmi ile ilgili Türkiye’yle güç birliği yapılması konusunda KITSAB ve TURSAB arasındaki işbirliği geliştirme konusunda çalışmaya destek verilmesi yerinde bir adım. Kolay gelsin…

Sn. Murat Şenkul, Girne’de dün ana cadde üzerine parkelerini döken kamyon sürücüsüne sert tepki göstererek konuyu polise taşımanız dikkatlerden kaçmadı. Böyle duyarsızlıklar cezasız kalmamalı…

Sn. Veli Kocaismail, YDU İletişim Fakültesinden yüksek lisans programı (master) diplomanızı alarak medya ve iletişim uzmanı olmanız çok güzel. Azminize hayran kalmamak elde değil… Tebrikler…