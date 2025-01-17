Sn. Ersin Tatar, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah satışını serbest bırakması oldukça tehlikeli bir gelişme. Bu konuda BM nezdinde bir girişim herhalde yapılacaktır…

Sn. Hakan Dinçyürek, devlet hastanelerinde özellikle ameliyathanelerde önemli eksiklikler olduğu ve bunların yaşatabileceği sorunlar ile ilgili Tıp-İş bir basın açıklaması yaptı. Bu konuda sizinle bir istişare yapılmadı mı?

Sn. Erhan Arıklı, daha Ocak ayının ilk yarışında trafiğe 5 can vermemiz herhalde sizi de rahatsız etmiştir. Bu kazalara artık bir dur demek için gerek polis gerekse Trafik Dairesi’yle bir istişare yapmanızda fayda var…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, bugün toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu toplantısında hükümet kanadı olarak nasıl bir öneri ile masaya geleceğiniz merakla bekleniyor… Allah kolaylık versin…

Sn. Ahmet Latif, Turunçlu ve Vadili köylerinde kaldırım ve kanalizasyon çalışmaları kapsamında nerdeyse bin metrelik bir çalışmayı bitirmişsiniz.

Sn. İbrahim Mısırlıoğlu, K.Kaymaklı Spor Kulübü’nün dayanışma gecesinde kulübe gönül verenleri bir araya getirmişsiniz. Herhalde önemli katkılar aldınız. Hayırlısı olsun…