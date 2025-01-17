Sağlık ve eğitim ticarileşirken, buna hem ortaklık edenler hem de seyirci kalanlar, şimdi hayat pahalılığından yakınıyorlar.

“Hükümet” zaten hem demokrasi, hem yetkinlik anlamında tam bir utanç ortaklığı!

Ama bir de “statüko” var, kendi konforuna kilitli, yalnızca…

Ekonomist Mustafa Besim iyi anlattı.

En ciddi giderler eğitim, sağlık, enerji, iletişimse ve bunların hepsi, kamusal hizmetler olmalıysa aslında…

Vergiyle, fonla, harçla aslında finanse ettiğimiz ama karşılığını alamadığımız…

Bütçe açığı güvencesiz, korumasız, asgari ücrete talimli ve dezavantajlı grupların üzerine yığılıyorsa…

“Bizim statükomuz aynen korunsun ama reform ve dönüşüm olsun, bizden gayrı” zihniyeti değişmedikçe, olmuyor işte…

“Güney daha ucuz…”

Ucuz ama nasıl bir bedel ödediler, mevduatlara el konurken, traşlanırken hesaplar, yıllarca dondurulurken maaşlar…

Kıbrıs sorunu kadar büyük bir dert de “kuzey Kıbrıs sorunu”dur maalesef…

Vasatlık!

Bencillik!

Korkaklık!

Bir de “kuşatma” üstüne üstük!

(Cenk Mutluyakalı)

TRUMP EĞER SAMİMİ İSE: Pazartesi günü ABD başkanlık görevini Joe Biden'dan devralacak olan Donald Trump "Göreve gelmeden Gazze'de ateş kesi sağladım. Göreve başladıktan sonra tüm dünyaya barışı getireceğim" diye övünüyor...

Eğer övünmesinde ve iddiasında samimi ise bölücü terörü durdurmak ve kazımak için mücadele veren Türkiye'nin de yanında yer alır... Hâlâ kökü kazınamayan ve şimdilerde Suriye'nin güneyinde konuşlanmış bulunan, yeniden şekillenen Suriye için de büyük tehlike olan PKK bölücü terörünün tek önemli destekçisi ABD'dir... Bölücü teröre sadece siyasal ve lojistik destek verilmiyor... ABD'li askerler bile bu terör örgütüyle omuz omuza...

Bu arada bir diğer patlayıcı bölgesel sorun ve hatta çıban başı Kıbrıs... Trump, ABD'nin bilfiil avuçları içinde olan Yunan'ı ve Rum'u hakkaniyetli ve sürdürülebilir barışçı bir çözüm için motive ve ikna etmelidir... Dediğim gibi: Eğer iddiasında samimi ise...

Gelin de temkinli ve kuşkulu olmayın... Bakın mesela ABD Başkanı Joe Biden'ın gider ayak yayımladığı yeni direktifle, Rum Yönetimi'nin bu ülkeden askeri donanım alımına olanak tanındı...

(Ahmet Tolgay)

''Yitirdiğin her şeyde kazandığın bir şey vardır,kazandığın her şeyde biraz yitirdiklerin.

Bu yüzden birileri ısınıp dururken, dinmez üşümelerin.

Hayat karşına nasıl çıkarsa çıksın,

seni ne kadar yıpratırsa yıpratsın, sakın vazgeçme!

(Emirali Tatlıdil)

Hamitköyün tam ortasında alt yapı çalışması var. Yol iki yönlü kapalı. Girne istikametinden lefkoşaya gelmek için bu yolu tercih edenler aman dikkat! ne doğru dürüst trafik işareti var nede işaretçi.Kapalı yolun diğer tarafına geçeyim derken Hamitköyde kaybolabilir siniz....

(Göktürk Ötüken)