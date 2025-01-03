Sn. Ersin Tatar, yeni yılla birlikte oldukça yoğun bir yıl geçireceğinizi dile getirdiniz. Yılın ilk yarısında Kıbrıs sorunu ile ilgili görüşmeler ikinci yarısında ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacağı için mi bu yoğunluk?

Sn. Ünal Üstel, Başbakan olarak görev yaptığınız son 3 yılda acaba kaç tane yasa gücünde kararname çıkarılarak kısa süre içinde geri alındı? Zira son zamanlarda oldukça fazla var gibi görünüyor…

Sn. Hüseyin Çavuş, geçmiş olsun diyelim. Yeni yılın ilk günü safra kesesi ameliyatı olmuşsunuz. Anlaşılan yılbaşı gecesi oldukça yağlı yemeklerle safranızı zorladınız. Aman dikkat diyoruz…

Sn. Fikri Ataoğlu, Mağusa-Bafra arasında gemi seferleri için artık geri sayıma geçilmiş. İnşallah bu seferler artarak diğer bölgelere de yapılmaya başlar. Zira turizm için önemli bir adım olacak…

Sn. Ahmet Latif, Mesarya Belediyesi olarak yılbaşı öncesinde çalışanlarla bir araya gelerek onlara küçük birer hediye vermeniz oldukça anlamlı bir hareket oldu. Özellikle dışarda çalışan işçi personeline bot hediyeleriniz çok güzel…

Sn. Tahir Saygıner, Avcılık Federasyonu’nda görevi devralmanızın üzerinden10 gün geçmesine karşın ilk önemli icraatınız YDÜ Hastanesi’nde Avcılara özel kalp check-up paketi anlaşması yapmanız olmuş. Hayırlısı olsun…