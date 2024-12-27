Sn. Ünal Üstel, dün sendikaların gerçekleştirdiği genel grev ve eylemde görüldü ki hükümetin yasalaştırmak istediği gerek TİS gerekse hayat pahalılığı konsolide edilmesi çalışmaları geri alınmazsa çok daha büyük eylemler yapılacak. Allah kolaylık versin…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, verdiğiniz bir röportajda vatandaşın bürokratik işlerle vakit kayıplarını önlemek gerektiğini söylediniz. İyi söylediniz ancak halen e-devlet uygulamasını bir türlü hayata geçiremediniz…

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak 2025 yılında oldukça önemli işlere imza atılacağı umuduyla 2024’ün sonuna gelindi. Umarız bu umutlarınız boşa çıkmaz…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, yavaş yavaş ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yılının ilk dönemini tamamlamaya doğru gidiliyor. Ancak halen birçok okulda inşaat çalışmaları bitmemiş. Bu arada tadilat bekleyen okullar için yeniden ihale yapılacak mı?

Sn. Hasan Sapsızoğlu, aldığımız duyumlara göre, ilk seçimlerde yeniden milletvekili aday olmak için bir partiye üye olmuşsunuz. Hayırlısı olsun. Ama keşke bağımsız olsaydınız…

Sn. Fırat Ataser, LAÇ Belediyesi olarak kardeş belediye protokollerine bir yenisini daha ekleyerek Denizli-Çameli Belediyesi’yle kardeş belediye olmuşsunuz. Hayırlısı olsun diyelim…