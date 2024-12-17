Sn. Özdemir Berova, yeni yıldan itibaren lüks araçlara % 10 civarında vergi alınacağı ifade ediliyor. İnşallah bu haberler doğrudur. Bu arada nerden buldun yasası da yürürlüğe girmesi şart…

Sn. Erhan Arıklı, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda çalışmalar hızla ilerliyormuş. Hatta size göre 25 Nisan 2025’te tamamlanacakmış. Ancak buna kargalar bile inanmaz. Zira bunun gibi tamamlanmamış birçok yol bulunuyor…

Sn. Olgun Amcaoğlu, başınız sağ olsun. Aileniz bir çınarını daha kaybetmiş. Allah rahmet eylesin, yattığı yer nur mekanı cennet olsun…

Sn. Serhat Akpınar, Çevre Yasası'nın güncellenmesinin ve hayata geçmesinin elzem olduğunu, nüfus bilinmeden çevreye verilen zararın da bilinemeyeceğini söylediniz. Yani öncelikle nüfus sayımı yapılmalı…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Atık Su Arıtma Tesisinden çıkan suyla 2023’te 80 dönüm, 2024’te de 150 dönüm mısır üretimi yapılması çok güzel bir gelişme. İnşallah bunun devamı gelir…

Sn. Kıymet Karabiber, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'nun ortak yapımı olan Yağmur Durduğunda oyununu seyirciyle buluşturarak uzun yıllar sonra önemli bir işbirliğini gerçekleştirmeniz çok güzel…