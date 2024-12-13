Sn. Hüseyin Çavuş, hayvancıların aylardır beklediği destek sadece çiğ süte 1,5 TL destek miydi? Yoksa diğer girdilerde de bir iyileştirme olacak mı?

Sn. Dursun Oğuz, Resmi Gazete’de yayınlanan habere göre 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma hakkı verilmiş. Bu hakkı elde eden yabancıların ilk hakları mı? Bu arada inşaat sektörünü kaostan çıkarma adına birşeyler yapılır umarız…

Sn. Özdemir Berova, kamu çalışanlarının dört gözle bekledikleri 13. Maaş ödemeleri ile ilgili tarih belli oldu mu? Herhalde yeni yıl öncesinde bir ödeme olacak…

Sn. Murat Şenkul, Girne Belediyesi olarak yaptığınız çalışmalar takdir edilmeye devam ediyor. Bu arada yeni yıl için belediye olarak nasıl bir organizasyon planlıyorsunuz?

Sn. Zorlu Töre, dünkü Meclis toplantısında Kıbrıs konusunda hararetli yaptığınız konuşmada birçok konuda çok önemli uyarılar yaptınız. Umarız dikkate alınır…

Sn. İbrahim Özsoy, dün doğum gününüz nedeniyle yağmur gibi mesajlar almışsınız. Demek ki seveniniz çok. Allah sağlık ve sıhhat versin. İyi ki doğdunuz…