Sn. Ersin Tatar, bugün adaya gelecek olan İngiliz Başbakan Stemeir’in günübirlik ziyaretleri kapsamında sizinle de görüşmesini beklemeniz biraz saflık. Zira adadaki çözümsüzlüğü en fazla isteyen bir ülke Başbakanı’ndan bunu yapmasını beklemek saflık olur…

Sn. Özdemir Berova, 2025 Yılı Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi hakkında dün Meclis’te yaptığınız konuşmada yeni vergiler geleceğini açıkladınız. İnşallah bu vergiler normal vatandaştan alınmaz…

Sn. Resmiye Canaltay, siz de Bütçe ile ilgili sunuş konuşmanızda 2025 yılının ekonomik zorlukların devam edeceği bir yıl olacağına vurgu yaptınız. Anlaşılan o ki kemerler sıkılacak…

Sn. Erhan Arıklı, ehliyette yaş sınırlaması getirileceğini açıkladınız. Ancak eli ayağı tutan bir kişinin araba sürmesini engellemek yanlış olur. Bizce 70 yaş üzerine bazı testler uygulayarak ehliyet vermek daha iyi…

Sn. Mehmet Nizam, birçok çiftçi son zamanlarda Çiftçiler Birliği’nin oldukça sessiz kaldığını ve üreticinin hakkı olanı alması için uğraşmadığını söylüyor. Bunun doğruluk payı nedir?

Sn. Emrah Yeşilırmak, hafta sonu siz de kendinizi doğaya salıvererek mantar toplamışsınız. Acaba mezelik çıktı mı? Yoksa sadece stres atmak için mi yaptıydınız?