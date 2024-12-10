HAZAL ERGÜÇLÜ(Dilber) İNCİ TANELERİ

Bir Kıbrıslı Türk kadını .Altın Kelebek Ödül Töreninde EN iyi TV dizisi ödülünü alıyor.

Ciddi, dimdik, yüreği pek bir şekilde sanat dünyasının en önde gelenlerin önünde ödülüm demiyor, İSİAS diyor. Kaybettigimiz çocuklarımız ve tüm kayıp olanlar adina ADALET diyor.24 Aralık tarihindeki davada destek istiyor. ADALET isterken Gözleri doluyor yutkunuyor ama belli etmemeye çalışıyor.

Helal sana kız.İyi ki varsın.Sanatın bir yana Kıbrıs Türk kadınının nasıl dik durabileceğini ses verebileceğini ve adaletin takipçisi oldugunu gösterdin.

(Hüseyin Cumaoğlu)

Lefkoşa'ya gelirken bir minibüs üzerinde bir yazı:"Ne federasyon ne konfederasyon;tam bağımsız KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ"..

Hımm..daha yaşadığı ülkeyi bilmeyen adından habersiz gailesiz..Miss gibi kafa..ah bir yanyana düşseydik vardı diyeceğim bişeyler..Suriye Fatihi kafası..

(Bala Kayadelen)

ERHAN ARIKLI'NIN GÜNAH KEÇİLERİ: Trafik kazalarına neden olan ve beceriksiz yöneticilerin imzasını taşıyan bunca çözümsüz faktör ortada dururken, son birkaç kazada yaşlıların methaldar olması üzerine trafik terörünün "günah keçisi" olarak ihtiyarlar seçildi... Oysa gençlerin yapmakta olduğu kazalar yanında yaşlıların yaptıkları devede kulak bile değildir... Yaşlılar tecrübe ve olgunlukları gereği trafikte gençlerden daha duyarlıdırlar... Belli bir yaştan sonra trafikte araç kullanacaklardan sağlık raporu isteneceğini gündeme getiren ilgili Bakan Sayın Erhan Arıklı'ya sormak isterim: O sağlık raporunu alamayan yaşlıların ulaşım sorunlarını çözümleyecek gerçekçi bir önlemi de dahil ediyor musunuz projenize?.. Eğer etmeden yola çıkmışsanız emin olunuz ki, siyasal bir trafik kazası geçirerek hiçbir seçimde, ne siz ne de partiniz günah keçisi yaptıklarınızdan ve onların ulaşımlarında külfet yüklenenlerden tek oy alamayacaksınız..

(Ahmet Tolgay)

Orman Dairesi MÜDÜRÜ UYUYOR MU?

Tarım Bakanı orman kıyımına onay mı verdi?

Ey hükümet edenler, üzmeyin Faik Koyuncuoğlu'nu... Eski Orman Dairesi Müdürü Faik bey, bu topluma ciddi hizmetlerde bulunmuş bir doğa aşığıdır.

Geçenlerde köyü Yeşilköy'de, orman arazisinin işgal edilerek mezarlık yapılmasına yönelik faaliyetleri gördüğünde kahroldu. Her tarafa koştu, aman etmeyin kıymayın canım ormana dedi. Ama dinletemedi. böylesine bir doğa, orman, yeşil ve Kıbrıs aşığı bir adamı çileden çıkardınız. Haydi bay Tatar, haydi bay Üstel müdahale edin de bu bilge çınara bu kadar maraz içirmeyin.

(Hasan Kahvecioğlu)

Suriye'ye 2007'de gitmiştim.. Halep, Hama, Şam... Yoksulluk vardı, ama Türkiye ile ticaretin ve turizmin gelişmesiyle hareketlenen bir ekonomi söz konusuydu. Güzel insanlar, yemekler, özellikle Halep'te etkileyici bir mimari hatırlıyorum. Ve elbette her yerde Esad ailesinin fotoğrafları ve heykelleri. 2011'den bugüne, ülke yerle bir oldu büyük ölçüde. Nüfusun yarısı ülke içinde ya da dışında göçmen oldu. Ne ekonomi kaldı, ne tarım, ne ordu, en ülke... Arap dünyasının en önemli ülkelerindendi, yazık oldu... Toparlanması çok zor.

(Fehmi Gürdallı)