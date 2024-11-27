Sn. Ersin Tatar, merhum Mustafa Hacıali’nin cenaze töreninde Yılmazköy Kulübü’ndeki törenden toprağa verilişine kadar bulunduğunuz gözlemlendi. Onun gibi vatansever bir kişilik herhalde ülkeye zor gelir…

Sn. Sadık Gardiyanoğlu, Sığınma Evi’ne bu yıl yerleştirilen kadın sayısının azalması dikkat çekici. Sizce bu azalma olumlu bir gelişme mi? Yoksa bu sayı ortalama bir rakam olarak normal mi?

Sn. Fikri Ataoğlu, Türkiye’de dün açılışı yapılan MUSİAD 2024 Expo Fuarı’nda sizde bulunmuşsunuz. Turizm Bakanlığı olarak her fuarda görünür olmanız güzel. Ancak bu fuar turizmden daha çok ekonomiyle alakalı bir fuar…

Sn. Hasan Taçoy, hayırdır ağzınızda maske dolaşmanızın sebebi nedir? Hasta oldunuz galibam. Eğer öyleyse duyarlılığınızdan dolayı sizi kutluyoruz…

Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele’ye bağlı Ardahan sakini olan ve geçtiğimiz yıl bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç öğretmen Aylin Gargı adına yapılan Halı Saha ve Rekreasyon Merkezi açmak çok anlamlı bir düşünce. Hayırlısı olsun…

Sn. Burak Toksoy, Tarım Bakanı Mavi Dil Hastalığının önüne geçildiğini söylerken, siz Veteriner Hekimler Birliği olarak yayılmaya devam ettiğini söylüyorsunuz. Kime inanacağız bilemedik…