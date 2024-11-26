Sn. Özdemir Berova, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Limanda bir dorse içinde bulunan milyonlarca sterlin ile ilgili akıbetini sorguluyor. Herhalde bu para Maliye kasasına girecek değil mi?

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Pazar ve dün yaşanan fırtına nedeniyle özellikle dün için birçok aile okulların tatil verilmesini beklediği hatta bazı ailelerin çocuklarını okula göndermediği bildirildi. Aileler çocuklarının hayatlarının bu kadar değersiz mi diye sorguladılar…

Sn. Hüseyin Çavuş, ülke genelinde etkili olan fırtınadan zarar gören başta seracılar olmak üzere diğer üreticilerin zararlarının karşılanacağını duyurdunuz. Ancak üreticiler daha önce yaşanan doğal afet zararlarının bile henüz ödenmediğinden dert yanıyor…

Sn. Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın birçok bölgesinde fırtınadan dolayı yaşanan olumsuzluklara LTB ekiplerinin canla başla müdahale etmeye çalışması vatandaşın takdirini topladı. Ancak dün gün boyu elektriksiz kalan bölgeler varmış. Bilginiz var mıydı?

Sn. Kasım Kuni, 2025 yılı Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin bu yılki bütçe civarında olacak olması polis sayısının değişmeyeceğini gösteriyor. Bu konuda hükümette bir talepte bulunmadınız mı? Yoksa size soran dahi olmadı mı?

Sn. Kemal Basat, Taşkent Doğa Parkı’nda herhangi bir zarar oluşmamış. Bölgede etkili olan ve zarara yol açan fırtına herhalde sizin orada farklı esmemiştir. Zararın olmaması oldukça güzel bir haber ancak elektriksiz kalmanız inşallah büyük sorun yaratmaz…