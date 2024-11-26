“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi"nin önceki gün Larnaka’da düzenlediği savaş ve NATO karşıtı protesto etkinliğine çok sayıda örgüt ve yüzlerce kişi katıldı.

Güney'de yayımlanan Politis gazetesi, dün sabah Larnaka Kalesi bölgesinde toplanan eylemcilerin ABD hükümetiyle iş birliği içerisinde meydana getirilen Güney Kıbrıs Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği (CyCLOPS) merkezine doğru yürüdüklerini kaydetti.

Haberde, eylemcilerin “Ne ABD, ne NATO.. Kıbrıs Manda Devleti Değil”, “Kıbrıs Halklar İçin Yabancı Ordular ve Üslerin Olmadığı Barış ve İş birliği Köprüsü”, “Ne Kıbrıs NATO’da, ne de NATO Kıbrıs’ta” ve “Filistin İçin Birleştik” yazılı pankartlar tuttukları kaydedildi.

Gazeteye göre, AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, eylemde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs’ın NATO’ya değil, halkına ait olduğunu” söyledi. Stefanu, ülkenin NATO güçleri için aşamalı olarak savaş alanına dönüştürülmesinin olumlu bir şeye işaret etmediğini savundu.

“Tüm Kıbrıs Barış Konseyi” Başkanı Tasos Kosteas ise açıklamasında, Kıbrıs’ın Orta Doğu’daki oldukça tehlikeli duruma taraf olmaması gerektiğini söyledi.