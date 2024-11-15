Sn. Ersin Tatar, Cumhuriyetimizin 41. Yıldönümünde size göre yapılması gereken en önemli şey nedir? Bu yapılsa devletimiz çok daha iyi yerlere gelecek diye düşündüğünüz bir icraat var mı?

Sn. Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın istişare ile yeni bir başkan seçimi konusunda sizden bir cevap gelmedi. İnşallah artık bir uzlaşıya varılarak Meclis çalıştırılır…

Sn. Hakan Dinçyürek, Sağlık Bakanlığı olarak ülkede eksik olan ilaçların tedariki için Türkiye’den hibe desteği verilerek ilaçların sağlanacak olması birçok hasta için önemli. İnşallah aksama olmaz…

Sn. Hüseyin Çavuş, Orta Mesarya Sulama Projesi çalışmalarını yerinde incelediniz. Acaba bu projeyle sulama yapılacak alanlarda ne yetiştirileceği belirlendi mi? Herhalde tahıl ürünü sulaması yapılmayacak…

Sn. Orhan Tolon, 2025 Bütçesi’nde turizm için ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu ifade ettiniz. Sadece 400 milyon TL’lik bütçeyle ülke turizminin ilerleyemeyeceğini söylüyorsunuz. Acaba bu bütçenin büyüklüğü ne olmalı?

Sn. Fırat Ataser, LAÇ Belediyesi sınırlarında Kent Güvenliği Biriminiz tarafından çevreye izinsiz çöp attığı tespit edilen araç sahiplerine gerekli cezai işlem başlatmanız çok yerinde bir hamle. Bundan sonra çöpleri çevreye bırakmak kimsenin aklına bile gelemez…