Sn.Ünal Üstel, hükümet ortaklarınızdan YDP’nin CTP’ye yaptığı erken genel seçim teklifi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Herhalde bir görüş alış-verişiniz olmuştur…

Sn. Erhan Arıklı, erken genel seçim için CTP’ye Ekim 2025 tarihini sunmanız dikkat çekici bir adım. Ama bizce daha da erken bir tarihte seçim olabilir…

Sn. Nazım Çavuşoğlu, Deprem Vergisi olarak vatandaşın vergileriyle toplanan ve okullarda harcanması gereken 650 milyon TL acaba hangi bakanlığın bütçesine aktarıldı? Zira depremden dolayı güçlendirilmesi gereken 34 okul binası halen tamir bekliyor…

Sn. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi olarak zabıta ekiplerinizin denetimlerinde 450 kiloya yakın kaçak et ele geçirilmiş. İnşallah bu denetimler diğer belediyelere de örnek olur…

Sn. Işın Ramadan Cemil, Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan sizinle ilgili belgeseli nasıl buldunuz? Sizin gibi değerli bir iş kadınının hayatı böyle kısa bir belgesele herhalde sığmaz…

Sn. Oya Gürel, başınız sağolsun. Kız kardeşiniz Yonca Gürel Akalın’ın zamansız vefatında bazı doktorların sorumsuzluğu olduğunu ifade etmişsiniz. Unutmayın ilahi adalet yerini bulur…