Sn. Ersin Tatar, dün Hristodulidis ile yaptığınız görüşmede Hristodulidis, size 8 maddelik öneri paketi sunduğunu açıkladı. Acaba bu 8 maddenin içeriği nedir?

Sn. Ünal Üstel, 2025 yılıyla birlikte sağlık alanındaki atılımlar temel atma ve tamamlama projeleriyle kendini göstermeye başladı. İnşallah bu atılımlar diğer alanlara da olumlu yansır…

Sn. Tahsin Ertuğruloğlu, ülkemizin duayen gazetecilerinden olan ve uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğunuz eski TAK müdürü Perihan Aziz’in vefatı sizi de derinden üzmüş olsa gerek… Başınız sağ olsun…

Sn. Ziya Öztürkler, dünkü Meclis toplantısının nisap sorunu nedeniyle yapılaması nedeniyle tepkinizi genel kurula katılmayanların ismini okutarak ortaya koymanız dikkat çekti.

Sn. Halil Kasım, Cittaslow’un ülkemizdeki ağ başkanlığını Geçitkale-Serdarlı Belediyesi olarak siz devralmışsınız. Hadi hayırlısı diyelim. Ancak bu sıfata uygun olarak hareket etmeniz için belediye olarak çaba sarf etmeniz şartını unutmayın…

Sn. Hasan Sertoğlu, alt yapılarımızın Türkiye’de ve Türki devletlerde maçlar yapması oldukça güzel. Ancak milli takımın 2 yıldır toplanmaması ise bir o kadar üzücü…