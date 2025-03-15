Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 8-9 Mart 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ali Akbulut (Aslanköy GSD) 2 Maç

Gökhan Emreciksin (Türkmenköy ASK) 3 Maç

Mehmet Ergün Çekiç (Nurol Cons. Dörtyol SK) 2 Maç

Mustafa Karşılı (Düzova GSK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Cemil Kelebek (Ağırdağ Boğaz TSK) 3 Maç

Hacı Ahmet Akkaya (Aslanköy GSD) 2 Maç

Hasip Sakallı (Türkmenköy ASK) 3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Toprak (Bay Therma Güvercinlik İYSK)

Bilal Özoğul (Nurol Cons. Dörtyol SK)

Hüseyin Aydıngönül (Ozanköy SK)

Onur Gündoğan (Kaplıca Karadeniz 61 SK)

Osman Erbay (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

Raşit Gürdağ (Türkmenköy ASK)

Tayfur Şanverdi (Ortaköy SK)

Turgay Sütçüoğluları (Düzova GSK)

Yusuf Palaz (Ortaköy SK)

BTM KURULU KARARLARI

22393 maç numarasıyla Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup’ta Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda oynanan Türkmenköy ASK – Düzova GSK karşılaşmasında raporlar incelenmiş olup, çıkan olaylar neticesinde Türkmenköy ASK takımına ihtar yapılmasına ve DT 52/4 uyarınca 10.000 TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.