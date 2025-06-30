Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Aydın Tekstil Park’ta düzenlenen 2025 Bioderma Pro Beach Tour Aydın etabı sona erdi. Temsilcimiz Merve Çelebi, partneri Yaren Sencel ile beraber şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

Perşembe günü başlayıp Pazar günü tamamlanan organizasyonda Merve – Yaren ikilisi oynadıkları dört maçın tamamının set vermeden kazanarak şampiyonluklarını ilan etti.

Final karşılaşmalarının ardından yapılan törende turnuvada dereceye giren takımlara ise madalya, kupa ve ödüllerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş ,Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin ,Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Kurulu Koordinatörü Ufuk Günesen,Türkiye Voleybol Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Mehmet Semiz,Türkiye Voleybol Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Levent Yıldırım takdim etti.