Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nün (KKRKD) Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü (KKOK) ile ortak organize ettiği Sami Doğan Motors 2025 Ralli Sprint Şampiyonası ikinci yarışı 29 Haziran 2025 Pazar günü yapıldı. Gönyeli-Kanlıköy arasında hazırlanan etapta yapılan yarış, “Stage Cars Gönyeli Sprint Rallisi” adıyla gerçekleştirildi. Sami Doğan Motors’un ana sponsorluğunda; ÇDM Kaporta, Güven Sigorta, Biçentürk Restaurant, Yarkıner Recovery ve Nethouse’un da destek verdiği yarışa 8 ekip katıldı. Öğleden sonra başlayan yarışta sıcağa rağmen seyirciler de ilgi gösterdi. 6.5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etapta ekipler biri deneme olmak üzere üçer kez çıktılar.

KAZANAN SAMİ DOĞAN-AHMET AKBIÇAK İKİLİSİ OLDU

Kanlıköy Göleti yanından başlayan etap, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Gönyeli bölgesinde çalışmaları süren yola paralel devam edip Alayköy Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde son buldu. Etaba her çıkışında derecesini geliştirmeyi başaran SD Motors Fina Rally Team ekibi Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi, Volkswagen Polo GTI R5 araçlarıyla 4 dakika 08.249 saniyelik derece elde etmeyi başardılar ve günün birincisi oldular. Stage Cars Rally Team ekibi Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi Mitsubishi Lancer Evo 10 araçlarıyla 4 dakika 18,618 saniyelik derece elde ederek günün ikincisi olmayı başarırken, Stage Cars Rally Team ekibi Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi Skoda Fabia R5 araçlarıyla 4 dakika 20,850 saniyelik dereceleriyle üçüncü oldular.

SINIFLARDA DA KAZANANLAR KUPALARINI ALDI

Genel Klasmanda olduğu gibi Sınıf 2’de de zirvedeki ekip Sami Doğan -Ahmet Akbıçak ikilisi oldu. Sınıfın ikincisi Zeki Demirdeş-Barış Kalfaoğlu ikilisi olurken üçüncü Skoda Fabia R5 ile yarışan Mehmet Karaoğlan-Mehmet Coşar ikilisi oldu. Sınıf 1’de zirvedeki ekip Ahmet Özerdem-Kani Avkıran ikilisi oldu. İkinci Cevdet Öcal-Şakir Akaylı ikilisi oldu. Sınıf 4’ün birincisi Ford Fiesta R2 ile SD Motors Fina Rally Team adına yarışan genç pilot Doruk Doğan oldu. Ahmet Gürün’ün co-pilotluğunda yarışan Doruk Doğan oldukça başarılı bir performans sergiledi. Sınıf 4’te ikinci Mehmet Kaplan-Pembe Kanatlı ikilisi oldu. SSV kategorisinde etaba çıkan kadın ekip, Yaz Muratoğlu-Yasemin Baybora ikilisi de ilk yarışlarında başarılı bir performans sergileyerek birincilik kupasını almaya hak kazandılar. İkili ayrıca kadınlar kategorisi birincilik kupasını da aldılar. Kadın Co-pilotlar ikincisi ise Pembe Kanatlı oldu. Yarış sonunda servis alanı olarak da kullanılan Alayköy Sanayi bölgesi Otoparkında ödül töreni yapıldı. Ödül töreni merhum ralli şampiyonumuz Ömer Yıldız adına saygı duruşu ile başladı. Dereceye girenlere kupalarını Ömer Yıldız’ın abisi Turgut Yıldız, Organizasyon komitesi üyesi Çise Akgünlü, Yarış Komiserleri Remzi Cengiz ile Osman İpar ve KKOK Başkanı Zeki Topcu takdim etti.

Dereceler:

No. Takım Pilot Co-Pilot Araç Sınıf Derece

1 3 SD Motors Fina Rally Team Sami Doğan Ahmet Akbıçak Volkswagen Polo GTI R5 2 04:08.249

2 2 Stage Cars Rally Team Ahmet Özerdem Kani Avkıran Mitsubishi Lancer Evo X 1 04:18.618

3 1 Stage Cars Rally Team Zeki Demirdeş Barış Kalfaoğlu Skoda Fabia R5 2 04:20.850

4 4 Mehmet Karaoğlan Mehmet Coşar Skoda Fabia R5 2 04:26.298

5 7 Bilgimer Rally Team Cevdet Öcal Şakir Akaylı Mitsubishi Lancer Evo VI 1 04:52.739

6 5 SD Motors Fina Rally Team Doruk Doğan Ahmet Gürün Ford Fiesta R2 4 05:11.924

7 8 Yaz Muratoğlu Yasemin Baybora Can-am Maverick SSV 05:32.777

8 6 Bilgimer Rally Team Mehmet Kaplan Pembe Kanatlı Honda Civic 4 06:12.286