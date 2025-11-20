Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi; balıkçılığın hem ekonomik hem de ekolojik önemini vurgulamak, su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl 21 Kasım tarihinde kutlanan “Dünya Balıkçılık Günü” dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. Bu anlamlı gün vesilesi ile Yedidalga’dan Mağusa’ya ülkenin her bir köşesindeki balıkçı ve deniz emekçisi ziyaret edilerek deniz ekosisteminin devamlılığının sağlanmasında ve biyoçeşitliliğin korunmasında büyük rol oynayan balıkçılara teşekkür edildi, iş birliği çalışmaları üzerine görüş alış verişinde bulunuldu. Oldukça verimli geçen ziyaretler kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Eski Bakanı İbrahim Başarır ile de bir araya gelindi. Balıkçılar tarafından bulunarak Meritta Merkezi’nde sağlığına kavuşturulan 6 deniz kaplumbağası da Dünya Balıkçılık Günü’ne ithafen geçtiğimiz hafta boyunca doğal yaşam alanlarına uğurlandı.

Kara: “Denizlerimizin yarınları için birlikte emek verdiğimiz tüm balıkçı dostlarımızın Dünya Balıkçılık Günü’nü kutluyorum”

Dünya Balıkçılık Günü’nü kutlayan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi Müdürü, Biyolog Silem Sargın Kara, “Denizlerimizin zenginliğini korumak ve tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yaşamını desteklemek için gönül birliğiyle çalışıyoruz. Bu çabalar, yalnızca bir bireye yardım etmekle kalmıyor; türlerin geleceğine ve deniz ekosisteminin dengesine de önemli katkı sağlıyor. Balıkçı dostlarımızın bu sürece gösterdiği gönüllü katkı, denizlerimizi koruma konusunda oluşturduğumuz ortak çabanın en güçlü dayanağıdır. Onların duyarlılığı ve işbirliği sayesinde ortak çabamız daha da güçleniyor. Dünya Balıkçılık Günü vesilesiyle, denizlerimizin yarınları için birlikte emek verdiğimiz tüm balıkçı dostlarımızın gününü kutluyor, gösterdikleri özveri için içtenlikle teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya Balıkçılık Günü’ne ithafen 6 deniz kaplumbağası mavi sulara uğurlandı

Mağusa’da Firuz Denyalı, Lapta’da Şalvar Kaptan tarafından bulunan ve boğulma sebebi ile merkeze getirilen Firuz, Arda Bey, Niymeti Hanım, Hacı Güner, Boni ve Yusuf Kaptan isimli yeşil deniz kaplumbağaları, Merkez’de yapılan tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşturularak Dünya Balıkçılık Günü’ne armağan olarak geçtiğimiz hafta boyunca bulundukları bölgelerden doğal yaşam alanlarına uğurlandı.