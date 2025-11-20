Creditwest Bank, sektördeki global değişimleri ve geleceği şekillendiren trendleri yakından takip etmek amacıyla üst düzey yöneticilerini ve uzman çalışanlarını bu yıl 13. kez düzenlenen Brand Week Istanbul'a gönderdi.

12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde "Brand New World" temasıyla gerçekleşen etkinlik, yaratıcılık, teknoloji, ekonomi ve sosyal sorumluluk arasındaki yeni bağlantıları merkeze alarak geleceğin haritasını çizen ilham verici içerikler sundu.

Odak Noktası: Yapay Zekâ, Yeni Demografi ve Küresel Jeopolitik

Creditwest Bank ekibi, 8 yıldır aralıksız katıldığı bu prestijli etkinlikte, yeni teknolojilerin finans sektörüne etkileri ve değişen tüketici davranışları üzerine yoğunlaştı. Bankanın bu yılki odak noktasında, özellikle Yapay Zekânın İnsan Yaratıcılığı ile Kesişimi konusu öne çıktı. Ekip, bankacılık uygulamalarında yapay zekâ (AI) fırtınasının nasıl insan merkezli yaratıcılıkla harmanlanabileceğini ve bunun müşteri deneyimini dönüştürme potansiyelini derinlemesine inceledi. Bununla birlikte, Yeni Demografik Fırsatlar mercek altına alındı; yaşlanan nüfusun yanı sıra Türkiye ve küresel çaptaki yeni demografik yapının bankacılık hizmetlerine ve ürün beklentilerine olan yansımaları değerlendirildi. Son olarak, Parçalanmış Dünyanın Yeni Güç Haritası başlığı altında, küresel jeopolitik ve ekonomik değişimlerin finans sektörü üzerindeki etkileri ve bu yeni düzende sürdürülebilir büyüme stratejileri masaya yatırıldı.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer: "Global Kazanımlarımızı Müşterilerimize Yenilikçi Hizmet Olarak Sunacağız"

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Brand Week Istanbul 2025'e katılımlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları vurguladı:

"Brand Week Istanbul, 'Brand New World' temasıyla, içinde bulunduğumuz hızlı dönüşüm çağını anlamamız için kritik bir platform sağladı. Özellikle teknolojinin araç, insanın ise yön verici güç olduğu vurgusu, bankacılık stratejilerimizle tamamen örtüşüyor. Ekibimiz, yapay zekânın ve dijitalleşmenin sunduğu olanakları, Kuzey Kıbrıs bankacılık sektörüne entegre ederek müşterilerimize daha kişiselleştirilmiş, verimli ve kaliteli hizmetler sunmayı hedefliyor. Bu yılki bilgi birikimimiz, geleceğin bankacılığını şekillendirecek projelerimizin temelini oluşturacak."

Creditwest Bank, Brand Week Istanbul 2025'ten edindiği vizyon ve güncel trend bilgileriyle, Kuzey Kıbrıs'taki müşterilerine yenilikçi, güvenilir ve geleceğe hazır bankacılık çözümleri sunma taahhüdünü bir kez daha pekiştirdi.