Türk pop müziğinin güçlü sesi Melek Mosso, Kurban Bayramı’nın birinci günü Merit Crystal Cove Otel’de, ikinci günü ise Merit Royal Diamond Otel’deki konserleriyle bayrama damga vurdu. İki gece üst üste muhteşem sahne performanslarına imza atan Melek Mosso, üç bini aşkın hayranına unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı.

Melek Mosso, sahnedeki enerjisinin yanı sıra kostümleri ile de büyüledi. Merit Crystal Cove sahnesinde mavi – siyah tüllü uzun bir elbise tercih eden ünlü sanatçı, Merit Royal Diamond sahnesinde ise payet işlemeli uzun siyah elbisesi ile göz kamaştırdı.

Sahneden hayranlarına seslenen Melek Mosso, “Herkese sağlıklı, bereketli, mutluluk dolu bir bayram diliyorum” dedi. Bayrama özel repertuvarındaki şarkılarını salonu dolduranlarla hep birlikte söyleyen Melek Mosso, duygusal parçalarının ardından seslendirdiği hareketli şarkıları ile eğlenceyi doruğa çıkardı. “Vursalar Ölemem” şarkısında yan flüt de çalan Melek Mosso, kendine hayran bıraktı.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Melek Mosso, Kuzey Kıbrıs’ta sık sık sahne almasının nedeni sorulduğunda, buradaki dinleyicilerle çok iyi bağ kurduğunu ifade edip “Ben her bir izleyicim ile göz teması kurmaya çalışırım. Seyircimin mutsuz olduğunu görürsem onu mutlu etmeden sahneden inmem. Beni kendilerinden biri olarak gördükleri için Kıbrıslılarla güzel bir bağ kurdum” dedi.

Ünlü şarkıcı, çok yakında “Hayat” ve “Sen benim kim olduğumu biliyor musun” isimli yeni parçalarının dinleyici ile buluşacağını belirtti. Sene sonunda bir albüm çıkaracağı müjdesini de veren Melek Mosso, “Bu sene Melek Mosso’ya doyacaksınız” dedi.