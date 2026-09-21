Kuzey Kıbrıs’ın en prestijli eğlence mekânlarından Acapulco Live, yeni sezona görkemli bir açılışla giriş yaptı. Açılış gecesinde sahne alan Türk pop müziğinin efsane ismi Öykü Gürman, muhteşem performansı ile sevenlerini kendine hayran bıraktı.

Sahneye enerjik bir giriş yapan sanatçı, konserine sevilen şarkısı “Yalan Gözlerin” ile start verdi. Daha ilk dakikadan seyircilerini büyüleyen Öykü Gürman, ilerleyen dakikalarda ''Öderim Bedeli'', ''Boyalı Direk'' ,''sorma'' gibi birçok şarkıya repertuarında yer verdi.

Sahneden sık sık hayranlarının yanına inen Öykü Gürman ,sevenlerinden büyük alkış aldı.

Acapulco Live yönetimi, her yıl olduğu gibi bu sezon da birbirinden ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturmayı hedefliyor.