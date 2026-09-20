Uğur Aslan, 19 Eylül Cumartesi gecesi Merit Lefkoşa Hotel’de sahne aldı.
Sevilen şarkıları ve kendine özgü yorumuyla konuklara keyifli anlar yaşatan Aslan, gece boyunca enerjisiyle beğeni topladı. Sanatçının özellikle ‘Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’ yorumu, salondan yoğun alkış aldı.
Müzikseverlerin ilgi gösterdiği gecede Uğur Aslan, repertuvarında yer alan sevilen eserleri seslendirerek konuklara unutulmaz bir müzik deneyimi sundu. Gece boyunca müziğin ritmi hiç düşmezken, konuklar şarkılara eşlik edip bol bol dans ederek eğlence dolu anlar yaşandı.
Merit Lefkoşa Hotel’de gerçekleşen etkinlik, renkli görüntülere sahne olurken, konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müziğin ve eğlencenin tadını çıkardı.