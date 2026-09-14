Kıbrıs’ın turizm ve eğlence cenneti Acapulco Resort Convention Hotel bünyesinde hizmet veren Acapulco Live, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya bu sezon da kaldığı yerden devam ediyor.

Göz alıcı sahnesi ve nezih atmosferiyle adanın eğlence hayatına yön veren mekan, yeni sezonun görkemli açılışını 19 Eylül akşamı güçlü ses Öykü Gürman ile gerçekleştiriyor.

"Kaldığımız Yerden, Daha Güçlü Bir Enerjiyle Devam Ediyoruz"

Geçtiğimiz sezonlarda yarattığı yüksek enerji ve unutulmaz anlarla adından söz ettiren Acapulco Live, yeni dönemde çıtayı daha da yukarı taşıyor. Güçlü kadrosuyla kapılarını açmaya hazırlanan mekanda bu yıl; kendine has tarzı ve güçlü sesiyle Öykü Gürman, genç kuşağın başarılı yorumcusu Şahin Kendirci, arabesk ve fantezi müziğin güçlü kraliçesi Kibariye ile klarnetin dünyaca ünlü virtüözü Hüsnü Şenlendirici gibi dev isimlerinde olduğu bir sezona açılışını yapıyor.