KKTC Voleybol Federasyonu tarafından bu yıl 3. sü düzenlenecek olan Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi hazırlıkları başladı.

Organizasyon U12 Kız ,U16 Kız ,U13 Erkek ,U17 Erkek ,Büyük Bayan ve Büyük Erkekler kategorileri olmak üzere 6 farklı dalda düzenlenecek.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi için Takım Kayıt işlemleri 10 Haziran 18 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Şampiyonaya iştirak etmek isteyen takımlar U16 Kız ,U17 Erkek ,Büyük Bayan ve Büyük Erkekler kategorisinde ( Federasyon resmi Web Sitesi ) www.kktcvoleybol.org adresinde Plaj Voleybolu Kayıt Linkinden işlemlerini yapabilecekler .

U12 Kız ve U13 Erkek kategorilerinde Kayıt işlemleri Voleybol Federasyonunda yapılacak.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi Takım katılım sayısının belli olmasının ardından 4-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Kategorilerin müsabaka günleri ve tarihleri Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra her yıl olduğu gibi katılımcı takımlara bildirilecek.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi her yıl olduğu gibi bu yılda , Büyükler kategorisi Osman Çetintaş, U12 Kız ve U13 Erkek kategorileri deprem felaketinde kaybettiğimiz velilerimiz , U16 Kız ,U17 Erkek kategorileri de yine deprem felaketinde kaybettiğimiz öğretmenlerimiz anısına düzenlenecek.

2. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine geçen yıl hatırlanacağı gibi toplamda 125 takım iştirak etmişti.

3. Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi katılım şartları ve organizasyon genel kapsamı kakkında detaylı bilgiler yarın akşam ilgililere duyurulacaktır.