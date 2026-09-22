Türk rock müziğinin güçlü sesi Kıraç, 19 Eylül akşamı Merit Royal Gardens Hotel & Casino’da müzikseverlerle buluştu. Kendine özgü yorumu, enerjisi ve güçlü sahne hâkimiyetiyle izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Geceye sevilen şarkısı “Aşk Masalı” ile başlayan Kıraç, ardından “Gidiyorum”u seslendirdi. Sanatçının “Endamın Yeter” performansında tüm salon şarkıya hep bir ağızdan eşlik ederken, “Kan ve Gül”, “Ayşe” ve “Ya Seninle Ya Sensiz” gibi hafızalara kazınan eserler de büyük ilgi gördü. Özenle hazırlanan repertuvar ve şarkılar arasındaki etkileyici geçişler, konserin temposunu başından sonuna kadar canlı tuttu.

Kıraç, gecede kendi sevilen eserlerinin yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarını da andı. Cem Karaca’nın “Tamirci Çırağı” ve “Çok Yorgunum”, Barış Manço’nun “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa”, Edip Akbayram’ın “Kibar Gelin”, Erkin Koray’ın “Estarabim”, Ferdi Özbeğen’in “Gülmek İçin Yaratılmış” ve Ferdi Tayfur’un “Merak Etme Sen” ile “Ben de Özledim” adlı eserlerini kendine özgü yorumuyla seslendirdi. Zeki Müren’in “Bulamazsın” ve “Böyle Bir Kara Sevda” şarkıları da gecenin duygu yüklü anları arasında yer aldı.

Kıraç’a sahnede eşlik eden orkestra da başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. Gitar ve keman soloları konserin en dikkat çekici bölümleri arasında yer alırken, geri vokal ve flüt sanatçısı Berfu Dilşah Karayılan’ın etkileyici yan flüt solosu dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Konserin hareketli bölümlerinde müzikseverler yerlerinde duramayarak şarkılara danslarıyla eşlik etti. “Çayır Çimen Geze Geze”, “Yemeni Bağlamış Telli Başına”, ve “Bir Gün Belki Hayattan” gibi eserlerle coşkunun zirveye ulaştığı gecede Kıraç; sesi, enerjisi ve samimi hitabıyla izleyicilerini müziğin etrafında bir araya getirdi. “Bahçe Duvarından Aştım” sırasında gerçekleştirilen davul şovu ise geceye ayrı bir renk kattı.

Baştan sona güçlü bir sahne performansına dönüşen konser, Merit Royal Gardens Hotel & Casino misafirlerine duygu, nostalji ve coşkunun iç içe geçtiği unutulmaz bir gece yaşattı.